Назван состав сборной России на чемпионат мира по хоккею-2019

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на чемпионат мира-2019 в Братиславе. В список вошли 27 хоккеистов, окончательная заявка из 25 человек будет названа в Словакии.



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В состав сборной России вошли 15 игроков, представляющих НХЛ. Полностью заявка команды выглядит так:

вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев;

нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Сборная России начнет выступления на чемпионате мира-2019 10 мая. Команда в первом матче сыграет с Норвегией.