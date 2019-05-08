Кокорин и Мамаев уже в суде. Сегодня они узнают приговор

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены из СИЗО "Бутырка" в Пресненский суд Москвы. До начала заседания они будут находиться в конвойной комнате.
В среду суд должен зачитать приговор футболистам, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. В понедельник прокурор огласил свои требования по наказанию для подсудимых.
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Светлана Тарасова запросила для Александра и Кирилла Кокориных 1 год и 6 месяцев лишения свободы, для Мамаева и Протасовицкого - 1 год и 5 месяцев заключения. Подсудимых обвиняют в хулиганстве и нанесении вреда здоровью водителю Виталию Соловчуку, чиновнику Денису Паку, а также гендиректору НАМИ Сергею Гайсину.
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Подсудимые стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. С того момента они находятся под арестом.
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