Российская бегунья Ксения Савина получила дисквалификацию на 12 лет за использование допинга. Срок отстранения отсчитывается с 6 мая 2019 года, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Девушка признана виновной сразу по нескольким статьям антидопингового кодекса: "Наличие запрещенной субстанции в пробе", "Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода", "Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей процесса допинг-контроля", "Соучастие".
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12 лет — самая длительная дисквалификация за допинг, кроме пожизненного отстранения. Кроме использования запрещенных веществ, Савина выдавала себя за другого человека.
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В 2014 году Савина, родившаяся в Крыму, перешла в сборную России. Но после отстранения ВФЛА не смогла выступать на международных соревнованиях. Для того, чтобы получить возможность выступать на турнирах, она использовала паспорт украинки Галины Сышко, которая в 2011 году завершила карьеру.
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Савина на протяжении трех лет под фамилией Сышко приняла участие в 11 турнирах. У девушки получалось обманывать организаторов до тех пор, пока в ее организме не нашли допинг.
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