Хабиб Нурмагомедов внезапно отменил турне по Великобритании

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов отменил турне по Великобритании. Спортсмен должен был с 12 по 15 июня посетить Манчестер, Мидлендс и Лондон.



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В команде Нурмагомедова заявили, что турне не состоится по причинам, которые у бойца "не могут обсуждать", сообщает ТАСС.

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Ранее стало известно, что UFC согласовал бой Нурмагомедова с Дастином Порье. Поединок за чемпионский пояс состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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На счету Нурмагомедова 27 боев в карьере, в которых он одержал 27 побед.