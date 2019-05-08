"Сент-Луис" Тарасенко вышел в полуфинал Кубка Стэнли

"Сент-Луис" в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли обыграл "Даллас" - 2:1. Победную шайбу во втором овертайме забросил Патрик Марун.
Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко и форварды "Старз" Александр Радулов и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.
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"Блюз" вышли в полуфинал Кубка Стэнли, выиграв серию со счетом 4-3. Соперником команды станет победитель в паре "Сан-Хосе" - "Колорадо". Седьмой матч этой серии состоится в ночь на 9 мая.
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В другом полуфинале встретятся "Бостон" и "Каролина".
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