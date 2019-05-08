"Ливерпуль" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграл "Барселону" - 4:0. По два гола на свой счет записали нападающий Дивок Ориги и полузащитник Джорджиньо Вейналдум. "Красные" вышли в финалу турнира - первый матч завершился в пользу "Барсы" со счетом 3:0.
"Ливерпуль" во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда в решающем матче уступила "Реалу" (1:3).
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В этом году соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния "Аякс" - "Тоттенхэм". Лучший в этой паре определится в среду.
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