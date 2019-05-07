Ковалев проведет бой с Ярдом в России

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев следующий бой проведет 29 июня 2019 года. Соперником россиянина станет официальный претендент Энтони Ярд.



Боксер Сергей Ковалев | Эксперты о его будущем | Sport24

По сведениям журналиста Майка Коппинджера, бой состоится в России. Поединок будет транслироваться по телеканалу ESPN.

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Это будет первая защита титула для Ковалева. В феврале 2019 года он завоевал пояс в поединке с Элейдером Альваресом. Ярд в марте провел бой с Трэвисом Ривзом и отправил соперника в нокаут.

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