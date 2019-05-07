Юниорская сборная России проиграла второй матч на Евро-2019

Юниорская сборная России проиграла Португалии в матче группового турнира Евро-2019 для 17-летних игроков. Матч завершился со счетом 2:1. Победный мяч в составе португальцев забил нападающий Жерсон Санчес.



Сборная России по футболу душевно поблагодарила Игоря Акинфеева / Новости от 02.10.2018 01:36

Россияне проиграли второй матч в группе. Ранее команда уступила Исландии со счетом 2:3. Команда занимает четвертое место в таблице, исландцы и венгры с тремя очками идут вторыми-третьими. Лидируют венгры, на счету которых шесть очков.

10 мая сборная России проведет заключительный матч против Венгрии. Команда практически лишилась шансов на выход в плей-офф.