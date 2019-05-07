Бывший тренер ЦСКА Мессина может возглавить "Кливленд"

Итальянский специалист Этторе Мессина может возглавить клуб НБА "Кливленд", сообщает AP. Он является лидирующим кандидатом на эту должность.



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Сейчас Мессина работает ассистентом Грегга Поповича в "Сан-Антонио". Собеседование с итальянцем "Кавальерс" проведут на этой неделе.

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Мессина ранее работал в итальянских клубах, а также в испанском "Реале", московском ЦСКА, сборной Италии и двух клубах НБА - "Лейкерс" и "Сан-Антонио".

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Итальянец четыре раза выиграл Евролигу, четырежды - чемпионат Италии, пять раз - чемпионат России.

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