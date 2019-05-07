Бывший тренер ЦСКА Мессина может возглавить "Кливленд"

Итальянский специалист Этторе Мессина может возглавить клуб НБА "Кливленд", сообщает AP. Он является лидирующим кандидатом на эту должность.
Сейчас Мессина работает ассистентом Грегга Поповича в "Сан-Антонио". Собеседование с итальянцем "Кавальерс" проведут на этой неделе.
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Мессина ранее работал в итальянских клубах, а также в испанском "Реале", московском ЦСКА, сборной Италии и двух клубах НБА - "Лейкерс" и "Сан-Антонио".
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Итальянец четыре раза выиграл Евролигу, четырежды - чемпионат Италии, пять раз - чемпионат России.
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