Бывший хоккеист "Авангарда" Свобода покончил жизнь самоубийством

Бывший хоккеист "Авангарда" и "Лады" Адам Свобода покончил жизнь самоубийством, сообщает чешская газета Hokej. Игроку в январе исполнился 41 год. Карьеру он завершил в 2017 году.

Свобода выступал за пражскую "Спарту", "Пардубице", "Нюрнберг" и "Тимро". В КХЛ вратарь провел 22 матча.

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Хоккеист выступал за сборную Чехии. В 2005 году он стал чемпионом мира, в 2006 - серебряным призером.

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