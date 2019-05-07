Жирков подпишет контракт с "Тамбовом", если команда выйдет в РПЛ

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков после сезона может стать игроком "Тамбова", сообщает "Чемионат". 35-летний игрок хотел бы завершить карьеру в родном городе.
Жирков с 2001 по 2003 год выступали за тамбовский "Спартак". Переход возможен в том случае, если "Тамбов" выйдет в РПЛ. Команда сейчас занимает второе место в ФНЛ, набрав 67 очков. Для выхода в высший дивизион клубу достаточно набрать три очка в последних трех матчах.
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В этом сезоне Жирков отыграл 10 матчей в РПЛ, в которых сделал 3 результативные передачи.
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