Хоккеисты сборной России прошли курс подготовки пилотов

Хоккеисты сборной России прошли курс подготовки пилотов истребителей. Занятия провели летчики высшего пилотажа "Русские витязи", сообщает пресс-служба ФХР.



«Русские Витязи» показали высший пилотаж на тяжелых истребителях: кадры захватывающих виражей / Новости от 10.02.2019 05:02

Национальная команда побывала на аэродроме "Кубинка" в Московской области. Пилоты "Русских витязей" выступают на строевых истребителях МиГ-29 и Су-30СМ, которые отличаются от обычных только окраской.

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Сборная России ведет подготовку к чемпионату мира-2019, который начнется 10 мая в Словакии. Первый матч команда Ильи Воробьева проведет с Норвегией.

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