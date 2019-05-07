Хоккеисты сборной России прошли курс подготовки пилотов истребителей. Занятия провели летчики высшего пилотажа "Русские витязи", сообщает пресс-служба ФХР.
Национальная команда побывала на аэродроме "Кубинка" в Московской области. Пилоты "Русских витязей" выступают на строевых истребителях МиГ-29 и Су-30СМ, которые отличаются от обычных только окраской.
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Сборная России ведет подготовку к чемпионату мира-2019, который начнется 10 мая в Словакии. Первый матч команда Ильи Воробьева проведет с Норвегией.
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