"Реал" отказывается платить за Мбаппе 280 миллионов евро

"Реал" не собирается платить крупную сумму за переход нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. По сведениям RMC, предварительно мадридцам было озвучено, что стоимость французского форварда составляет 280 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает получить 350 миллионов евро на летние трансферы, а главной целью клуба станет именно Мбаппе. Но в клубе решили, что сейчас тратить 280 миллионов нецелесообразно.
Более того, сам Мбаппе хотел бы остаться в парижской команде. В этом сезоне нападающий провел за "ПСЖ" 41 матч, в которых забил 36 мячей и сделал 17 результативных передач.
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