Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Реал" отказывается платить за Мбаппе 280 миллионов евро

Спорт

"Реал" не собирается платить крупную сумму за переход нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. По сведениям RMC, предварительно мадридцам было озвучено, что стоимость французского форварда составляет 280 миллионов евро.


«Мбаппе — лучший!» Болельщики выбирают лучшего...

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассчитывает получить 350 миллионов евро на летние трансферы, а главной целью клуба станет именно Мбаппе. Но в клубе решили, что сейчас тратить 280 миллионов нецелесообразно.

Более того, сам Мбаппе хотел бы остаться в парижской команде. В этом сезоне нападающий провел за "ПСЖ" 41 матч, в которых забил 36 мячей и сделал 17 результативных передач.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы ПСЖ Реал Мбаппе футбол трансферы
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
ЦСКА одержал победу в матче союзников к 9 мая
Авто
Электромобили, которые взорвут рынок в 2020
Новости медицины
Как побороть страх перед полетом: советы психолога
Новости Все >
Порошенко поручил своим подчиненным не голосовать за инаугурацию 19 мая
Четверть молодых американцев живут вместе с родителями
Минкомсвязи не одобрило идею обязательной установки российских приложений
Для Управделами президента РФ проведут мониторинг блогов, СМИ и мессенджеров
Жирков подпишет контракт с "Тамбовом", если команда выйдет в РПЛ
Хоккеисты сборной России прошли курс подготовки пилотов
Глава МИД Ирана допускает создание с РФ и Турцией механизма обхода санкций США
В небольшом селе под Пермью река каждую весну вымывает человеческие останки
"Реал" отказывается платить за Мбаппе 280 миллионов евро
Больше тысячи жителей Воронежа эвакуированы из-за звонков о минировании
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Технологии
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт

Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.

Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Чьи молитвы услышит блаженная Матрона?
Православие
Чьи молитвы услышит блаженная Матрона?
Экономика
Британские СМИ: Россия и Китай готовят "золотую" ловушку для США
Новости Белоруссии
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Новости Украины
Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами

По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.

Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
Новости Украины
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
Новости Украины
Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"
Технологии
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Новости Украины
Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"

Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".

Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
Новости Украины
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
США и Канада. Новости и аналитика
Экс-главком НАТО призвал запретить всем россиянам въезд в США
Культура
Ты в песне жива, Алия! Памяти Алии Молдагуловой
Игорь Буккер Египетские пирамиды построили не рабы Игорь Буккер Любовь Степушова Как бы не проглядеть! О запрете "Бессмертного полка" Любовь Степушова Инна Шейхатович Музыка из ада, музыка жизни, или Явление Вайнберга Инна Шейхатович
Комментарии
Украина теряет своих граждан миллионами
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Ополченцы ДНР перехватили сбитый бойцами ВСУ украинский беспилотник
Китайские инвесторы обжаловали запрет на строительство завода на Байкале
Украина готовит России "сюрприз" за выдачу жителям Донбасса российских паспортов - Климкин
Порошенко пропустил допрос в генпрокуратуре Украины
Акцию "Бессмертный полк" в Тбилиси могут запретить
Песков прокомментировал недоверие россиян к декларациям о доходах чиновников
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Украина теряет своих граждан миллионами
Познер завещал развеять его прах над Парижем
Основной версией крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве стала ошибка пилотов
Украина готовит России "сюрприз" за выдачу жителям Донбасса российских паспортов - Климкин
Украина готовит России "сюрприз" за выдачу жителям Донбасса российских паспортов - Климкин
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Родео-роуд в Лос-Анджелесе переименовали в честь Барака Обамы
В России накапливается протестный потенциал
В США открыли памятник обвиняемому в участии в Холокосте литовцу
Песков прокомментировал недоверие россиян к декларациям о доходах чиновников
Украина теряет своих граждан миллионами
Китайские инвесторы обжаловали запрет на строительство завода на Байкале
История и современность Все >
На Венере и вполне может быть жизнь. А вот на Марсе - маловероятно
На Венере и вполне может быть жизнь. А вот на Марсе - маловероятно
Беспилотные машины уже созданы. Илон Маск отстает от России
Беспилотные машины уже созданы. Илон Маск отстает от России
Некачественная нефть попала в "Дружбу" из-за попытки скрыть хищения
Некачественная нефть попала в "Дружбу" из-за попытки скрыть хищения
В США показали концепт истребителя F-35C с гиперзвуковой ракетой
В США показали концепт истребителя F-35C с гиперзвуковой ракетой
В преддверии 9 мая полиция задержала группу неонацистов
В преддверии 9 мая полиция задержала группу неонацистов
Правоохранители задержали четырех человек по делу о некачественной нефти в нефтепроводе "Дружба"
Правоохранители задержали четырех человек по делу о некачественной нефти в нефтепроводе "Дружба"
Вторая поездка Петра I в Европу: почему царь отказался поселиться в Лувре
Вторая поездка Петра I в Европу: почему царь отказался поселиться в Лувре
Измена под Кромами: предательство, едва не погубившее Россию
Измена под Кромами: предательство, едва не погубившее Россию
Треть страны требует "чисток власти"
Треть страны требует "чисток власти"
Солдат НАТО оскорбил мемориал Победы
Солдат НАТО оскорбил мемориал Победы
Домашнее Все >
Как защитить рассаду от болезней
Вредители и болезни
Как защитить рассаду от болезней
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Рецепты и заготовки
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Способы прививки плодовых растений
Садоводство, цветоводство, рецепты
Способы прививки плодовых растений
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Советы
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Советы
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Правильно ли белить деревья весной?
Деревья и кустарники
Правильно ли белить деревья весной?
У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец
У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец
Чем опасен синдром токсического шока?
Чем опасен синдром токсического шока?
Кэти Перри стала гамбургером
Кэти Перри стала гамбургером
Лили-Роуз Депп в платье от Chanel на Met Gala
Лили-Роуз Депп в платье от Chanel на Met Gala
Met Gala 2019 в честь Сонтаг
Met Gala 2019 в честь Сонтаг
У Меган Маркл и принца Гарри родился наследник
У Меган Маркл и принца Гарри родился наследник
Екатерина Варнава сравнила себя с Мадонной
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Умственные способности ребенка зависят от интеллекта матери
Умственные способности ребенка зависят от интеллекта матери
Врачи назвали четыре ранних симптома болезни Паркинсона
Врачи назвали четыре ранних симптома болезни Паркинсона
Мужское Все >
Молодой парень из МЧС спас двух рыбаков
Молодой парень из МЧС спас двух рыбаков
Ценная кумжа
Ценная кумжа
Как поддерживать порядок в холодильнике?
Как поддерживать порядок в холодильнике?
Как создать удобную и практичную гардеробную?
Как создать удобную и практичную гардеробную?
Ламинат: основные преимущества
Ламинат: основные преимущества
Изысканный королевский стиль в интерьере
Изысканный королевский стиль в интерьере
Столешница для кухни: выбираем материал
Столешница для кухни: выбираем материал
ЦСКА одержал победу в матче союзников к 9 мая
Новости спорта
ЦСКА одержал победу в матче союзников к 9 мая
Натуральные пищевые добавки для восполнения питательных веществ
Новости спорта
Натуральные пищевые добавки для восполнения питательных веществ
Фитнес для лица и его виды
Новости спорта
Фитнес для лица и его виды
Как заставить себя заниматься спортом?
Новости спорта
Как заставить себя заниматься спортом?
Почему стоит есть белок каждый день
Новости спорта
Почему стоит есть белок каждый день
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
Украина теряет своих граждан миллионами

Владимир Путин подписал указ об упрощенной паспортизации жителей Донбасса. Это большая геополитическая и нравственная победа дончан и России, сказала в интервью "Правде.Ру" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Украина теряет своих граждан миллионами
Зачем Китаю пустынные острова
Дальний Восток
Зачем Китаю пустынные острова
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Мир. Новости мира
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Новости Белоруссии
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго
Южная Америка
Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Евросоюз
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Ближний Восток
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Новости Украины
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Новости Грузии
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
Бывший СССР
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ