Агент футболиста Фернандеса опроверг слухи о переходе в "Зенит"

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, сообщил, что не ведет переговоров по трансферу футболиста. Ранее "Чемпионат" распространил информацию, согласно которой бразилец с российским паспортом может перейти в "Зенит" за 30 миллионов евро.



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Машаду в комментарии Sport24 опроверг слухи: "На данный момент это невозможно. Официальных переговоров мы не ведем".

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Фернанедс выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он провел 227 матчей, в которых забил 3 мяча.

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В июле 2016 года бразилец получил российское гражданство. В составе сборной России он отыграл 16 матчей, в том числе 5 - на чемпионате мира-2018.