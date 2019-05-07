Футболиста "Зенита" Ракицкого снова не вызвали в сборную Украины

Тренерский штаб сборной Украины огласил список легионеров, вызванных на матчи отборочного турнира Евро-2020. Среди футболистов, которые будут готовиться к июньским играм, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.
Среди вызванных нет защитника "Зенита" Ярослава Ракцикого. После перехода в РПЛ украинец перестал попадать в состав национальной команды. Футболист провел в составе питерской команды 10 матчей, в которых забил 3 мяча. Он стал чемпионом России.
7 июня сборная Украины сыграет с Сербией, 10 июня встретится с Люксембургом.
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