Футболиста "Зенита" Ракицкого снова не вызвали в сборную Украины

Тренерский штаб сборной Украины огласил список легионеров, вызванных на матчи отборочного турнира Евро-2020. Среди футболистов, которые будут готовиться к июньским играм, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.



Очень счастлив: Ярослав Ракицкий рассказал об ожиданиях от перехода в «Зенит» / Новости от 30.01.2019 16:15

Среди вызванных нет защитника "Зенита" Ярослава Ракцикого. После перехода в РПЛ украинец перестал попадать в состав национальной команды. Футболист провел в составе питерской команды 10 матчей, в которых забил 3 мяча. Он стал чемпионом России.

7 июня сборная Украины сыграет с Сербией, 10 июня встретится с Люксембургом.