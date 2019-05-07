Шипулин признался, что ему предлагали принимать допинг

Бывший биатлонист Антон Шипулин вспомнил о том, как ему предлагали принимать допинг. По словам россиянина, все предложения были косвенными, а отвечал на них он всегда отрицательно.
"За год до Олимпийских игр приходят всякие разные интересные товарищи. Заходили психологи, люди, которые засовывают какой-то резервуар, от которого лыжи поедут намного лучше. Таких кадров достаточно много в спорте, поэтому главное абстрагироваться от них и идти своей дорогой", - заявил Шипулин в интервью в передаче COMMANDOS.
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Также Шипулин отметил, что иногда попадаются наивные люди, которые соглашаются принимать допинг.
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