Британец выиграл 10 тысяч фунтов, поставив 21 год назад на победу Трампа на ЧМ по снукеру

Британский журналист Нил Моррис 21 год назад поставил на победу снукериста Джадда Трампа на чемпионате мира. Ставка тогда составила 10 фунтов стерлингов.
В 1998 году Трамп обыграл в снукер сына Морриса. Журналист позвонил знакомому букмекеру и сделал ставку с коэффициентом 1 к 1000, что Трамп выиграет ЧМ к 30 годам.
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Для Джадда Трампа этот чемпионат мира стал последним до 30 лет. В финале он обыграл Джона Хиггинса со счетом 18:9. Трамп в своей карьере выиграл 21 турнир.
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