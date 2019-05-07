Утверждена схема регулярного чемпионата КХЛ на следующий сезон

КХЛ утвердила схему проведения регулярного чемпионата в сезоне-2019/20. Структура дивизионов и количество матчей, которые проведут команды, останется неизменными, сообщает пресс-служба лиги.
Каждая из команд сыграет по 62 матча. 24 игры на своей площадке и 24 на чужой клубы сыграют с другими клубами. Еще по 7 матчей дома и на выезде команды проведут с клубами из своей конференции.
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Состав дивизионов выглядит следующим образом:
Дивизион Боброва: "Динамо", (Москва), "Динамо" (Рига), "Йокерит", "Северсталь", СКА, "Спартак";
Дивизион Тарасова: "Витязь", "Динамо" (Минск), "Локомотив", "Слован", "Сочи", ЦСКА;
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Дивизион Харламова: "Автомобилист", "Ак Барс", "Металлург", "Нефтехимик", "Торпедо", "Трактор";
Дивизион Чернышева: "Авангард", "Адмирал", "Амур", "Барыс", "Куньлунь Ред Стар", "Салават Юлаев", "Сибирь".
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