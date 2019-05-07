Шведский биатлонист Самуэльссон снова раскритиковал ВАДА за позицию по России

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон подверг критике президента ВАДА Крэйга Риди. Ранее глава организации заявил, что критики РУСАДА преследуют политические цели, а не спортивные.
"Я опять разочарован из-за того, что наши спортивные лидеры делают такие заявления. Крэйг Риди больше сосредоточен на критике спортсменов, чем на борьбе с допингом", - написал Самуэльссон в Twitter.
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Ранее швед несколько раз резко высказывался в адрес России. Также он бойкотировал этап Кубка мира в Тюмени.
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