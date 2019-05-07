Шипулин - о Кокорине и Мамаеве: в семье не без урода

Бывший биатлонист Антон Шипулин прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Игроки сейчас находятся в СИЗО и ждут приговора Пресненского суда.



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По словам Шипулина, ему импонирует Артем Дзюба, у которого есть настоящие лидерские качества. Биатлонист считает, что футболисты после удачного чемпионата мира-2018 исправили свою репутацию.

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"Кокорин и Мамаев? В семье не без урода, как говорится. В каждом виде спорта, в каждой деятельности есть люди, которые перешагивают черту и позволяют себе лишнего", - заявил Шипулин в интервью в передаче COMMANDOS.

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Шипулин заявил, что не будет защищать футболистов, но уверен, что Кокорин и Мамаев сделали правильные выводы.

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