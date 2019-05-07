Российский арбитр Карасев будет работать на матче "Валенсия" - "Арсенал"

УЕФА назвал бригаду арбитров на ответный полуфинальный матч Лиги Европы "Валенсия" - "Арсенал". Игра состоится 9 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.



Работающий на ЧМ-2018 судья Карасёв рассказал об особенностях профессии / Новости от 15.06.2018 16:39

Главным арбитром будет голландец Данни Маккели. Ассистентами арбитра назначены Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Судьями на линиях будут работать Деннис Хиглер и Камфус Йохем. Четвертым арбитром назначен россиянин Сергей Карасев.

Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Арсенала".