"Зенит" будет награжден чемпионскими медалями во время матча с ЦСКА

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что "Зенит" получит чемпионские медали во время матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Игра состоится 12 мая в Санкт-Петербурге.



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Клуб отправил в лигу письмо, в котором в соответствии с регламентом попросил наградить команду в ближайшем домашнем матче.

"Зенит" завоевал чемпионство 4 мая. Команда за три тура до завершения РПЛ опережает "Локомотив" на 9 очков.

Ранее сообщалось, что чемпионскую награду может получить также Александр Кокорин, который сейчас находится в СИЗО.