На матчах ФНЛ в следующем сезоне будет работать женщина-арбитр

Женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова в следующем сезоне будет работать на матчах ФНЛ. Об этом в интервью "Чемпионату" сообщил глава департамента судейства РФС Александр Егоров.
Пустовойтова ранее получила назначение на финал женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Браселоной". Также она будет обслуживать матчи чемпионата мира-2019 среди женщин.
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По словам Егорова, он был бы рад, если бы женщины обслуживали матчи РПЛ, но пока допустить девушек к работе в высшем дивизионе он не может.
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