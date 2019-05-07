СМИ: ЦСКА хочет продать Мариу Фернандеса "Зениту"

ЦСКА может продать защитника Мариу Фернандеса "Зениту". Армейцы будут требовать от питерцев 30 миллионов евро, сообщает "Чемпионат". Сам бразилец с российским паспортом не желает покидать московскую команду.



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По сведениям источника, Фернандес может принять приглашение "Зенита", если об этом его попросит президент клуба Евгений Гинер. Также на решение Мариу может повлиять результат ЦСКА по итогам сезона. Если команда на выйдет в Лигу чемпионов, то армейцы будут вынуждены продать защитника.

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В том случае, если Фернандес покинет ЦСКА, клуб на его место рассматривает защитника "Витесса" Вячеслава Караваева.

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