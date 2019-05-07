Боец Фергюсон возвращается в UFC. С ним хотел драться Хабиб

Боец ММА Тони Фергюсон договорился о возвращении в UFC. Американец провел встречу с руководством организации и в скором времени вернется к боям. Об этом боец объявил в Twitter.



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Пока не известно, когда Фергюсон проведет первый бой. Ранее россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести бой с американцем. Бойцы должны были провести поединок ранее, но каждый раз бой отменяли по медицинским причинам.

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Фергюсон ранее был отстранен от участия в боях из-за семейных проблем. Жена Тони обратилась в полицию после того, как заметила у мужа психологические недостатки. В последнее время боец восстановился, и полиция отозвала ордер.

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