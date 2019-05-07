Хоккеист "Коламбуса" Гавриков вызван в сборную России на чемпионат мира

Федерация хоккея России (ФХР) вызвала для участия в чемпионате мира-2019 защитника "Коламбуса" Владислава Гаврикова. Клуб россиянина вылетел из Кубка Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии "Бостону" (2-4).



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Гавриков подписал контракт с "Коламбусом" 13 апреля. В плей-офф НХЛ защитник провел два матча. До этого выступал за СКА.

Сборная России начнет выступления на чемпионате мира по хоккею-2019 10 мая. Команда сыграет в группе В с Италией, Австрией, Норвегией, Латвией, Швецией, Чехией и Швейцарией.