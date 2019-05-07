Хоккеисты ЦСКА получили по 60 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА за победу в Кубке Гагарина в этом сезоне получили по 60 миллионов рублей премиальных, сообщает "Бизнес Online". Армейцы выиграли чемпионат впервые в российской истории. В последний раз ЦСКА становился лучшим еще при СССР - в 1989 году.
По сообщению журналистов, клуб потратил на премиальные выплаты 1,5 миллиарда рублей. Эта сумма не учитывается в потолок зарплат КХЛ. По регламенту клубы, которые вошли в четверку лучших в сезоне, имеют право выводить премиальные за пределы зарплатной ведомости.
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ЦСКА одержал победу в регулярном чемпионате. В Кубке Гагарина армейцы последовательно обыграли "Витязь" (4-0), московское "Динамо" (4-1), СКА (4-3) и "Авангард" (4-0).
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