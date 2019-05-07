Загитова по итогам сезона возглавила рейтинг ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов по итогам сезона. Лидирующую позицию среди девушек занимает россиянка Алина Загитова.



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В рейтинге спортивных пар лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в списке танцевальных дуэтов - американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, среди мужчин - Натан Чен.

Рейтинг ISU

Женщины

1. Алина Загитова (Россия) - 4510

2. Сатоко Мияхара (Япония) - 3459

3. Евгения Медведева (Россия) - 3384

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9. Станислава Константинова (Россия) - 2514

10. Софья Самодурова (Россия) - 2345

13. Елизавета Тукатмышева (Россия) - 2137

18. Александр Трусова (Россия) - 1835

19. Мария Сотскова (Россия) - 1805

Мужчины

1. Натан Чен (США) - 4290

2. Сома Уно (Япония) - 4045

3. Михаил Коляда (Россия) - 3670

Спортивные пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 4042

2. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 3709

3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 3696

Танцевальные дуэты

1. Мэдисон Хаббел/Закари Донохью (США) - 4098

2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 3490

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 3439

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 3277

5. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 3061