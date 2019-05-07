Загитова по итогам сезона возглавила рейтинг ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов по итогам сезона. Лидирующую позицию среди девушек занимает россиянка Алина Загитова.
В рейтинге спортивных пар лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в списке танцевальных дуэтов - американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, среди мужчин - Натан Чен.
Рейтинг ISU
Женщины
1. Алина Загитова (Россия) - 4510
2. Сатоко Мияхара (Япония) - 3459
3. Евгения Медведева (Россия) - 3384
...
9. Станислава Константинова (Россия) - 2514
10. Софья Самодурова (Россия) - 2345
13. Елизавета Тукатмышева (Россия) - 2137
18. Александр Трусова (Россия) - 1835
19. Мария Сотскова (Россия) - 1805
Мужчины
1. Натан Чен (США) - 4290
2. Сома Уно (Япония) - 4045
3. Михаил Коляда (Россия) - 3670
Спортивные пары
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 4042
2. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 3709
3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 3696
Танцевальные дуэты
1. Мэдисон Хаббел/Закари Донохью (США) - 4098
2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 3490
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) - 3439
4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 3277
5. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 3061
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