"Манчестер Сити" повторил 129-летний рекорд

"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" в 37-м туре чемпионата Англии - 1:0. Победу "горожанам" принес точный удар защитника Венсана Компани.



«Манчестер Сити» - зло? | Пришло время ругать Клоппа?

Команда Хосепа Гвардьолы повторила уникальное достижение 129-летней давности. "Манчестер Сити" второй сезон подряд обыгрывает все команды, которые принимали участие в чемпионате. В сезоне-1889/90 такое удалось "Престону".

Макгрегор назвал российских бойцов "грязными крысами", но удалил сообщение

Несмотря на рекорд, "Манчестер Сити" пока не выиграл чемпионат. За тур до завершения премьер-лиги "горожане" набрали 95 очков. Вторым идет "Ливерпуль" с отставанием в 1 очко.

Прокурор потребовала "реальный срок" для Кокорина и Мамева

В последнем туре "Сити" играет на выезде с "Брайтоном", а "красные" принимают на своем поле "Вулверхэмптон". Матчи состоятся 12 мая.

Вратарь Касильяс после инфаркта выписан из больницы