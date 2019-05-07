"Манчестер Сити" повторил 129-летний рекорд

"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" в 37-м туре чемпионата Англии - 1:0. Победу "горожанам" принес точный удар защитника Венсана Компани.
Команда Хосепа Гвардьолы повторила уникальное достижение 129-летней давности. "Манчестер Сити" второй сезон подряд обыгрывает все команды, которые принимали участие в чемпионате. В сезоне-1889/90 такое удалось "Престону".
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Несмотря на рекорд, "Манчестер Сити" пока не выиграл чемпионат. За тур до завершения премьер-лиги "горожане" набрали 95 очков. Вторым идет "Ливерпуль" с отставанием в 1 очко.
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В последнем туре "Сити" играет на выезде с "Брайтоном", а "красные" принимают на своем поле "Вулверхэмптон". Матчи состоятся 12 мая.
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