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Источник Правда.Ру

Макгрегор назвал российских бойцов "грязными крысами", но удалил сообщение

Спорт

Боец ММА Конор Макгрегор в очередной раз оскорбил российских бойцов. Ирландец в Twitter оставил сообщение, в котором назвал Ислама Махачева, Зубайру Тухугова и Майрбека Тусумова "грязными крысами" из-за того, что ранее они сдавали положительные тесты на допинг.


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"Команда «Мельдоний». Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные и вонючие крысы", - написал Макгрегор.

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Позже Макгрегор удалил свой пост. Махачев сдавал положительный тест на мельдоний, но позже был оправдан. Тухугов отбыл дисквалификацию на два года, Тусумов был отстранен на полгода.

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Трое россиян претендуют на участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби. В этот вечер, 7 сентября, состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье за звание чемпиона UFC в легком весе.

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Темы ufc Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов смешанные единоборства
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