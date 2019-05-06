Директор ВАДА заявил, что "Россия ведет себя невероятно хорошо"

Директор ВАДА Крэйг Риди отметил, что организация наблюдает значительный прогресс после того, как восстановила в правах РУСАДА. По его словам, организация теперь полностью соответствует международным требованиям.
"Посмотрите на ситуацию в последние 18 месяцев. это был крупнейший политический тупик за многие годы. Дипломатов высылали, у меня в стране людей отравили. ВАДА стала практически единственной организацией, которая вынудила Россию сделать то, что мы хотели. Сейчас страна ведет себя невероятно хорошо", - заявил Риди в интервью Inside the Games.
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