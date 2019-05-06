Прокурор потребовала "реальный срок" для Кокорина и Мамева

Прокурор Светлана Тарасова попросила суд приговорить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина к тюремному заключению. По мнению Тарасовой, футболисты смогут осознать свою вину только находясь в местах лишениях свободы.



Видео избиения водителя Ушаковой, в котором участвовали Кокорин и Мамаев / Новости от 09.10.2018 13:45

Прокурор запросила у суда вынести обвинительный приговор Мамаеву и Кокорину, а также присудить им один год и шесть месяцев колонии общего режима. Примечательно то, что Тарасова запросила реальные тюремные сроки и для других фигурантов дела.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сотрудник Первого канала дал показания против Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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