Сборная России по футболу сыграет с Казахстаном в Калининграде

Сборная России по футболу проведет отборочный матч Евро-2020 против Казахстана в Калининграде. Игра состоится 9 сентября, сообщает пресс-служба команды.



Сборная России по футболу душевно поблагодарила Игоря Акинфеева / Новости от 02.10.2018 01:36

Сборная России выступает в группе I отборочного турнира. Команда выступает против Бельгии, Казахстана, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. В первых двух матчах россияне набрали шесть очков.

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В июне команда сыграет с Сан-Марино и Кипром на своем поле. Из группы в финальную часть Евро-2020 выйдут две команды.

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