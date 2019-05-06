Мамаев перевел водителю Соловчуку 500 тысяч рублей

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, во время заседания суда рассказал о том, что подсудимый перевел потерпевшему Виталию Соловчуку 500 тысяч рублей. По словам юриста, водитель может получить эти деньги в любой момент, предъявив паспорт и номер перевода.
В понедельник Пресненский суд Москвы продолжил рассмотрение дела против футболистов. Во время прений прокурор потребовала для подсудимых реальные сроки. Для Александра Кокорина - 1 год и 6 месяцев, для Павла Мамаева - 1 год и 5 месяцев.
Прокурор требует реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев 8 октября стали участниками двух драк в центре Москвы. Кроме Соловчука, от их действий пострадали Денис Пак и Сергей Гайсин. С того момента подозреваемые находятся в СИЗО.
Судьба стула, которым Кокорин бил Пака, остается неизвестной
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