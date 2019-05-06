Вратарь Касильяс после инфаркта выписан из больницы

Голкипер "Порту" Икер Касильяс выписан из больницы после того, как перенес инфаркт. 37-летний вратарь успешно перенес операцию.



Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс перенес сердечный приступ / Новости от 01.05.2019 20:22

Касильяс испытал проблемы с сердцем 1 мая. Футболиста срочно госпитализировали. Сегодня он сообщил, что ощущает себя счастливым.

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Ранее сообщалось, что из-за проблем с сердцем Касильяс может завершить карьеру. Официальной информации по этому поводу пока нет.

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Испанец в своем обращении поблагодарил медперсонал "Порту" за оказанную помощь. Кроме того, он высказал слова благодарности болельщикам, которые поддерживали его.