Вратарь Касильяс после инфаркта выписан из больницы

Голкипер "Порту" Икер Касильяс выписан из больницы после того, как перенес инфаркт. 37-летний вратарь успешно перенес операцию.
Касильяс испытал проблемы с сердцем 1 мая. Футболиста срочно госпитализировали. Сегодня он сообщил, что ощущает себя счастливым.
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Ранее сообщалось, что из-за проблем с сердцем Касильяс может завершить карьеру. Официальной информации по этому поводу пока нет.
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Испанец в своем обращении поблагодарил медперсонал "Порту" за оказанную помощь. Кроме того, он высказал слова благодарности болельщикам, которые поддерживали его.
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