Прокурор требует реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева огласила свои требования по наказанию подсудимых. В понедельник проходит заседание Пресненского суда Москвы, во время которого стороны провели прения.
Для Александра Кокорина прокурор потребовала 1 год и 6 месяцев лишения свободы, для Павла Мамаева 1 год и 5 месяцев, для Александра Протасовицкого - 1 год и 5 месяцев лишения свободы, для Кирилла Кокорина - 1 год и 4 месяца лишения свободы и 11 месяцев исправительных работ.
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Подсудимые 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. От их действий пострадали Денис Пак, Сергей Гайсин и Виталий Соловчук. Драки произошли около клуба "Эгоист" и кафе "Кофемания".
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Подсудимые с октября находятся под арестом. Ранее суд продлил меру пресечения до 25 сентября.
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