Сборная Швеции назвала состав на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав на чемпионат мира-2019, который состоится в Словакии. Команда начнет выступления 10 мая в группе В. Россияне сыграют против Чехии, России, Швейцарии, Латвии, Австрии, Италии и Норвегии.
В состав сборной Швеции вошли 25 хоккеистов:
вратари: Юнас Энрот, Якуб Маркстрём, Хенрик Лундквист;
защитники: Адам Ларссон, Роберт Хагг, Маттиас Экхольм, Маркус Петтерссон, Лукас Бенгтссон, Оливер Экман-Ларссон, Филип Хольм, Эрик Густафссон;
нападающие: Адриан Кемпе, Йоаким Нюгард, Маркус Крюгер, Луи Эрикссон, Элиас Линдхольм, Марио Кемпе, Оскар Линдблом, Элиас Петтерссон, Антон Ведин, Антон Ландер, Йеспер Братт, Деннис Расмуссен, Патрик Хёрнквист, Вильям Нюландер.
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