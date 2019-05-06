Судьба стула, которым Кокорин бил Пака, остается неизвестной

Дознаватель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявила, что изъяла стул, которым нападающий "Зенита" бил Дениса Пака, в кафе "Кофемания". Но назвать место, где стул находится сейчас, она не смогла.



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"Мне указали на стул, который участвовал в конфликте футболистов и чиновников, после чего я его изъяла. В моем кабинете остался, наверное", - заявила дознаватель.

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Пресненский суд Москвы продолжает рассмотрение дела футболистов. В понедельник стороны проводят прения.

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Александр Кокорин, Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с октября 2018 года. Мера пресечения ранее была продлена до 25 сентября.

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