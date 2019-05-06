Овечкин - пятый хоккеист, набравший 100 очков за сборную России

Хоккеист Александр Овечкин стал пятым игроком в истории, который достиг отметки в 100 очков в составе сборной России. В заключительной игре Евротура против Чехии (4:1) Овечкин сделал 3 результативные передачи.
На счету Овечкина теперь 101 очко - 54 шайбы и 47 результативных передач. Он провел 129 матчей за сборную России.
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Больше Овечкина в матчах сборной России набрали: Данис Зарипов (105 очков), Максим Сушинский (113), Сергей Мозякин (129) и Илья Ковальчук (145).
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Сборная России выиграла Евротур сезона-2016/17. 10 мая команда начнет выступления на чемпионате мира-2019.
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