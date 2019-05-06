Составлена десятка самых дорогих молодых футболистов мира

Центр исследований CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов мира не старше 19 лет. Первое место в списке занял полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. Его стоимость оценивается в 150,3 миллиона евро.
Также в первой тройке Маттео Гэндузи из лондонского "Асренала" (70,1 миллиона евро) и Николо Дзаньоло из "Ромы" (67,4 миллиона).
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Далее в рейтинге идут: Кай Хаверц ("Байер", 64,3), Деклан Райс ("Вест Хэм", 64,2), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 59,4), Винисиус Жуниор ("Реал", 55), Джастин Клюйверт ("Рома", 44,3), Обит Эван Ндика ("Айнтрахт", 44,1) и Райан Сессеньон ("Фулхэм", 43,5).
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