Салах не сыграет с "Барселоной" в ответном полуфинале Лиги чемпионов

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах не сможет выйти на поле в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает пресс-служба "красных". Форвард получил травму в игре с "Ньюкаслом" 4 мая. Египтянина унесли на носилках.



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Кроме того, Роберто Фирмино продолжает восстановление от травмы. Он не сыграет с "Барселоной".

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В этом сезоне Салах провел 50 матчей в составе "Ливерпуля", в которых забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач. В первой игре каталонцы победили со счетом 3:0.

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