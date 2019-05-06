Салах не сыграет с "Барселоной" в ответном полуфинале Лиги чемпионов

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах не сможет выйти на поле в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает пресс-служба "красных". Форвард получил травму в игре с "Ньюкаслом" 4 мая. Египтянина унесли на носилках.
Кроме того, Роберто Фирмино продолжает восстановление от травмы. Он не сыграет с "Барселоной".
"Локомотив" потерял футболиста Фарфана до конца сезона
В этом сезоне Салах провел 50 матчей в составе "Ливерпуля", в которых забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач. В первой игре каталонцы победили со счетом 3:0.
Луческу похвалил Семака и поздравил "Зенит" с чемпионством
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По словам Порошенко, преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее число стран.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Михаил Бабич в качестве куратора ЛДНР опять "будет поднимать белорусскую тему", потому что это "Лукашенко ведет войну против Донбасса руками украинцев".