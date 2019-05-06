Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули расположение сборной России

Расположение сборной России по хоккею после заключительного этапа Евротура покинули три игрока. Команде на чемпионате мира не помогут защитник Илья Любушкин и нападающие Илья Михеев и Александр Кадейкин.
Любушкин в этом сезоне отыграл 41 матч в составе "Аризоны", в которых сделал 4 результативные передачи. Михеев за "Авангард" отыграл 62 матча, набрав 45 (23+22) очков. Кадейкин за 56 матчей в составе "Салавата Юлаева" заработал 20 (6+14) очков.
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Тренерский штаб сборной поблагодарил хоккеистов за выступления в составе команды и пожелал хорошо подготовиться к сезону.
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Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в группе В.
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