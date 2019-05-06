"Локомотив" потерял футболиста Фарфана до конца сезона

Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вылетел из строя из-за травмы. Перуанец получил повреждение задней поверхности бедра, из-за чего пропустит остаток сезона, сообщает "Чемпионат".
Кроме того, проблемы со здоровьем у полузащитника Дмитрия Тарасова. Но он еще может сыграть в этом сезоне.
Луческу похвалил Семака и поздравил "Зенит" с чемпионством
"Локомотив" проведет три матча в чемпионате России - с "Рубином", "Уралом" и "Уфой". Команда ведет борьбу за второе место в таблице, которое дает право стартовать в Лиге чемпионов. Также железнодорожники сыграют в полуфинале Кубка России с "Ростовом". Первая игра завершилась вничью - 2:2.
На матче возрожденной "Кубани" был установлен рекорд посещаемости
В этом сезоне Фарфан провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По словам Порошенко, преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее число стран.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить "как во всех нормальных странах".
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?