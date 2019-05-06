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"Локомотив" потерял футболиста Фарфана до конца сезона

Спорт

Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вылетел из строя из-за травмы. Перуанец получил повреждение задней поверхности бедра, из-за чего пропустит остаток сезона, сообщает "Чемпионат".


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Кроме того, проблемы со здоровьем у полузащитника Дмитрия Тарасова. Но он еще может сыграть в этом сезоне.

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"Локомотив" проведет три матча в чемпионате России - с "Рубином", "Уралом" и "Уфой". Команда ведет борьбу за второе место в таблице, которое дает право стартовать в Лиге чемпионов. Также железнодорожники сыграют в полуфинале Кубка России с "Ростовом". Первая игра завершилась вничью - 2:2.

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В этом сезоне Фарфан провел 20 матчей в чемпионате России, в которых забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

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Темы РПЛ футбол Локомотив Джефферсон Фарфан чемпионат России по футболу
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