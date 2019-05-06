Ближайшие матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о погибших в трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота". В воскресенье лайнер при повторной посадке в Шереметьево загорелся. 41 пассажир борта погиб в результате возгорания двигателей.
Матчи 6, 7 и 8 мая начнутся с минуты молчания, сообщает пресс-служба лиги. Сейчас в чемпионате проходит плей-офф.
6 мая состоятся матчи ЦСКА - "Нижний Новгород" (счет в серии 1-0), "Локомотив" - "Зенит" (0-1). 7 мая сыграют "Химки" - "Астана" (1-0), 8 мая - "Калев" - УНИКС (0-2).
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По словам Порошенко, преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее число стран.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить "как во всех нормальных странах".
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?