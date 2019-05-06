Ближайшие матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания

Ближайшие матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о погибших в трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота". В воскресенье лайнер при повторной посадке в Шереметьево загорелся. 41 пассажир борта погиб в результате возгорания двигателей.



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Матчи 6, 7 и 8 мая начнутся с минуты молчания, сообщает пресс-служба лиги. Сейчас в чемпионате проходит плей-офф.

6 мая состоятся матчи ЦСКА - "Нижний Новгород" (счет в серии 1-0), "Локомотив" - "Зенит" (0-1). 7 мая сыграют "Химки" - "Астана" (1-0), 8 мая - "Калев" - УНИКС (0-2).