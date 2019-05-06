Фигуристка Шубодерова рассказала о строгих методах работы тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Полина Шубодерова рассказала о том, почему ушла от тренера Эттери Тутберидзе. Девушка занималась два сезона в группе, но не выдержала нагрузок.

Ранее группу Тутберидзе покинула Евгения Медведева. Россиянка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру после того, как взяла серебро Олимпиады-2018.

"Если ты устал или у тебя травма - ты все равно выходишь и делаешь. Даже если у тебя сломаны два пальца на ноге - просто выходишь и делаешь по сто раз в день одно и то же. По двести, если понадобится.

Когда я только перешла, у меня была травма. Я не знала, какая, никому не говорила. Мне было очень больно, но ничего не клеила. Даже не могла кроссовку надеть, пальцы были синие. Но я все равно выходила, прыгала, и... само зажило. О каких-то травмах в группе Этери Георгиевны говорят, если что-то серьезное, а вот эти мелкие - с ними просто тренируются. Хотя в Америке тебя бы уже давно в больницу отвезли и дали месяц отдыха", - заявила Шубодерова в интервью "Спорт-Экспрессу".