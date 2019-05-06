Фигуристка Шубодерова рассказала о строгих методах работы тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Полина Шубодерова рассказала о том, почему ушла от тренера Эттери Тутберидзе. Девушка занималась два сезона в группе, но не выдержала нагрузок.
Ранее группу Тутберидзе покинула Евгения Медведева. Россиянка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру после того, как взяла серебро Олимпиады-2018.
"Если ты устал или у тебя травма - ты все равно выходишь и делаешь. Даже если у тебя сломаны два пальца на ноге - просто выходишь и делаешь по сто раз в день одно и то же. По двести, если понадобится.
Когда я только перешла, у меня была травма. Я не знала, какая, никому не говорила. Мне было очень больно, но ничего не клеила. Даже не могла кроссовку надеть, пальцы были синие. Но я все равно выходила, прыгала, и... само зажило. О каких-то травмах в группе Этери Георгиевны говорят, если что-то серьезное, а вот эти мелкие - с ними просто тренируются. Хотя в Америке тебя бы уже давно в больницу отвезли и дали месяц отдыха", - заявила Шубодерова в интервью "Спорт-Экспрессу".
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По словам Порошенко, преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее число стран.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить "как во всех нормальных странах".
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?