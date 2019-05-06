Джокович вышел на пятое место по количеству недель во главе рейтинга АТР

Сербский теннисист Новак Джокович установил личный рекорд по количеству недель нахождения во главе рейтинга АТР. Серб уже 250 недель является первой ракеткой мира.
Джокович вышел на пятое место по количеству недель во главе рейтинга. Дольше него титул первой ракетки мира был у Джимии Коннорса (268), Ивана Лендла (270), Пита Сампраса (286) и Роджера Федерера (310).
Джокович - 15-кратный победитель турниров серии Большого шлема. Всего на его счету 73 трофея в АТР. На его счету еще 33 попадания в финалы турниров.
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