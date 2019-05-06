IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) огласил календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон. Соревнования начнутся 30 ноября в шведском Эстерсунде, а завершатся 22 марта в Холменколлене.
Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве. Полностью календарь этапов выглядит так:
- 30 ноября - 8 декабря - Эстерсунд (Швеция);
- 13-15 декабря - Хохфильцен (Австрия);
- 19-22 декабря - Анси (Франция);
- 9-12 января - Оберхоф (Германия);
- 15-19 января - Рупольдинг (Германия);
- 23-26 января - Поклюка (Словения);
- 5-8 марта - Нове Место (Чехия);
- 12-15 марта - Контиолахти (Финляндия);
- 20-22 марта - Холменколлен (Норвегия).
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