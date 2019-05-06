На матче возрожденной "Кубани" был установлен рекорд посещаемости

На матче чемпионата Краснодарского края между "Кубанью" и "Омегой" был установлен рекорд посещаемости для любительских команд. За игрой на стадионе "Кубань" наблюдали 6125 зрителей, сообщает пресс-служба краснодарской команды.



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"Кубань" победила в этой игре со счетом 2:0. По голу забили Михаил Маркосов и Руслан Гомлешко. Вход на стадион был платным - билеты стоили 200 рублей.

Год назад "Кубань" была подвергнута процедуре банкротства. Вместо этой команды был создан ФК "Урожай", который заявили в ПФЛ. Команду воссоздали болельщики и бывший футболисты клуба.