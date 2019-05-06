Хабиб Нурмагомедов хочет провести три боя до апреля

Менеджер бойца Хабиба Нурмагомедова рассказал о его ближайших планах. Али Абдель-Азиз отметил, что россиянин хотел бы провести три боя до апреля следующего года.



Хабиб Нурмагомедов не стерпел оскорблений в адрес семьи / Новости от 08.10.2018 12:11

7 сентября Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье. Он будет защищать титул чемпиона в легком весе в Абу-Даби.

По словам Абдель-Азиза, Хабиб планирует бой не только в сентябре, но и в декабре, а также апреле 2020 года. В соперники россиянин хотел бы Жоржа Сен-Пьера. Если не получится договориться с ним, то команда Нурмагомедова может провести переговоры с другим соперником.