Хабиб Нурмагомедов хочет провести три боя до апреля

Менеджер бойца Хабиба Нурмагомедова рассказал о его ближайших планах. Али Абдель-Азиз отметил, что россиянин хотел бы провести три боя до апреля следующего года.
7 сентября Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье. Он будет защищать титул чемпиона в легком весе в Абу-Даби.
По словам Абдель-Азиза, Хабиб планирует бой не только в сентябре, но и в декабре, а также апреле 2020 года. В соперники россиянин хотел бы Жоржа Сен-Пьера. Если не получится договориться с ним, то команда Нурмагомедова может провести переговоры с другим соперником.
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