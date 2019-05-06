Волейболистка Гамова высказалась о трагедии в Шереметьево

Бывшая волейболистка Екатерина Гамова высказала свою позицию по трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100. Лайнер, следовавший по маршруту Москва - Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, но смог сесть только со второй попытки. При посадке у самолета загорелись двигатели. В катастрофе погиб 41 человек.



Работа аэропорта Шереметьево войдет в график до конца суток

Гамова отметила, что боится летать самолетами, несмотря на то, что за карьеру налетала много часов. Спортсменка нервничает, в основном, при взлете. Также она отметила, что при выборе билетов обходит стороной самолеты Sukhoi Superjet 100.

"За последнее время это не первая поломка SJ, так почему же у нас не приостанавливаются использование бортов до выявления всех причин неполадок, как делают это крупнейшие авиапроизводители в мире?!

Самое страшное всегда - это человеческие жертвы. Особенно щемит сердце, когда ты слышишь о погибших детях... Царствия Небесного", - написала Гамова в Instagram.